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3 августа 2017, 12:55 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ирвинг планирует стать свободным агентом в 2019 году

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг собирается стать неограниченно свободным агентом после завершения сезоне-2018/19.

Разыгрывающий защитник Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинг</span> собирается стать неограниченно свободным агентом после завершения сезоне-2018/19. Увеличить
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Об этом сообщил журналист Cleveland Plain Dealer Терри Плуто на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».

«Мне сказали, что Ирвинг не планирует подписывать долгосрочное соглашение ни с одним клубом лиги. Его контракт рассчитан ещё на два года, и он хочет иметь возможность выбрать себе команду после его окончания», — написал Плуто.

Соглашение Ирвинга с «Кавальерс» рассчитано ещё на три сезона. На третий год действует опция игрока. За следующие два сезона Кайри заработает почти $ 39 млн.
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