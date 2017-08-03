Ирвинг планирует стать свободным агентом в 2019 году
Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг собирается стать неограниченно свободным агентом после завершения сезоне-2018/19.
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Об этом сообщил журналист Cleveland Plain Dealer Терри Плуто на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».
«Мне сказали, что Ирвинг не планирует подписывать долгосрочное соглашение ни с одним клубом лиги. Его контракт рассчитан ещё на два года, и он хочет иметь возможность выбрать себе команду после его окончания», — написал Плуто.
Соглашение Ирвинга с «Кавальерс» рассчитано ещё на три сезона. На третий год действует опция игрока. За следующие два сезона Кайри заработает почти $ 39 млн.
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