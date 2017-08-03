Ирвинг планирует стать свободным агентом в 2019 году

Об этом сообщил журналист Cleveland Plain Dealer Терри Плуто на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер».



«Мне сказали, что Ирвинг не планирует подписывать долгосрочное соглашение ни с одним клубом лиги. Его контракт рассчитан ещё на два года, и он хочет иметь возможность выбрать себе команду после его окончания», — написал Плуто.



Соглашение Ирвинга с «Кавальерс» рассчитано ещё на три сезона. На третий год действует опция игрока. За следующие два сезона Кайри заработает почти $ 39 млн.