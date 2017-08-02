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2 августа 2017, 23:39 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Карри готов был отказаться от максимального контракта ради сохранения состава

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри сообщил, что готов был отказаться от максимального контракта, чтобы помочь клубу сохранить состав. «Уорриорз» владели правами Бёрда на Карри, и потому сумма его контракта ни на что влияла.

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«Я спрашивал у Боба Майерса, как повлияет на нашу способность подписать других парней то, что я сделаю скидку. Ситуация была не такой, как у Дюранта. Он прямо влиял на нашу способность переподписать Игуодалу и Ливинстона. И это была невероятная жертва с его стороны. Но моя ни на что не влияла», — приводит слова Карри The Athletic.
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