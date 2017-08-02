Карри готов был отказаться от максимального контракта ради сохранения состава

«Я спрашивал у Боба Майерса, как повлияет на нашу способность подписать других парней то, что я сделаю скидку. Ситуация была не такой, как у Дюранта. Он прямо влиял на нашу способность переподписать Игуодалу и Ливинстона. И это была невероятная жертва с его стороны. Но моя ни на что не влияла», — приводит слова Карри The Athletic.