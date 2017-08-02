Певица Бейонсе может приобрести часть акций клуба НБА «Хьюстон Рокетс»

Ранее в июле стало известно, что владелец «Хьюстона» Лесли Александр принял решение продать команду. Александр стал владельцем «Рокетс» в 1993 году, заплатив 85 миллионов долларов, после чего клуб дважды завоевал титул чемпиона НБА — в 1994 и 1995 годах.

Источник не сообщает о сумме сделки и количестве акций, которые может приобрести Бейонсе.

По данным журнала Forbes, Бейонсе занимает вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд с годовой прибылью в размере 105 миллионов долларов.