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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30560226/
2 августа 2017, 10:37 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Певица Бейонсе может приобрести часть акций клуба НБА «Хьюстон Рокетс»

Певица Бейонсе рассматривает вариант с приобретением части акций клуба НБА «Хьюстон Рокетс», сообщает Bloomberg.

Ранее в июле стало известно, что владелец «Хьюстона» Лесли Александр принял решение продать команду. Александр стал владельцем «Рокетс» в 1993 году, заплатив 85 миллионов долларов, после чего клуб дважды завоевал титул чемпиона НБА — в 1994 и 1995 годах.

Источник не сообщает о сумме сделки и количестве акций, которые может приобрести Бейонсе.

По данным журнала Forbes, Бейонсе занимает вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых звезд с годовой прибылью в размере 105 миллионов долларов.
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