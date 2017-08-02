Чемпион НБА «Голден Стэйт» сохранил центрового Макги на следующий сезон
МОСКВА, 2 авг —
Р-Спорт. Баскетбольный клуб «Голден Стэйт» подписал новый однолетний контракт с центровым Джавейлом Макги, сообщается на официальном сайте НБА.
Как отмечается в сообщении, зарплата 29-летнего баскетболиста составит 2,3 миллиона долларов в год. В прошлом сезоне Макги в провел 77 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,1 очка и делал 3,2 подбора, в 16 матчах
Ранее действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» продлил контракты с еще двумя центровыми Зазой Пачулией и Дэвидом Уэстом.
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