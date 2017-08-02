Чемпион НБА «Голден Стэйт» сохранил центрового Макги на следующий сезон

Как отмечается в сообщении, зарплата 29-летнего баскетболиста составит 2,3 миллиона долларов в год. В прошлом сезоне Макги в провел 77 матчей в регулярном чемпионате, в которых набирал в среднем 6,1 очка и делал 3,2 подбора, в 16 матчах плей-офф — 5,9 очка и 3 подбора.

Ранее действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» продлил контракты с еще двумя центровыми Зазой Пачулией и Дэвидом Уэстом.