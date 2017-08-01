Алексей Швед: Еще смогу вернуться в НБА
Защитник Алексей Швед в интервью официальному сайту «Химок» отметил, что сам хотел остаться в команде.
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Также баскетболист считает, что подмосковный клуб может хорошо выступить в Евролиге.
— Этим летом вы приняли важное решение и продлили контракт с «Химками». Как проходили переговоры?
— Я рад, что остался, — сказал Швед. — Обе стороны были заинтересованы друг в друге, так что все решилось довольно быстро. Обговорили все условия, и я поставил подпись под новым соглашением. Если подписал контракт, значит, я этого хотел, не так ли? Постараюсь дать максимальный результат в новом сезоне, к тому же мы сыграем в Евролиге. Думаю, «Химки» пошумят.
— Один из самых популярных вопросов — про НБА. Закрываете ли вы туда дверь?
— НБА — для меня уже не мечта. Я там уже был, поиграл и посмотрел, как и что и устроено, и в Северную Америку я еще смогу вернуться.
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