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1 августа 2017, 18:07 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Алексей Швед: Еще смогу вернуться в НБА

Защитник Алексей Швед в интервью официальному сайту «Химок» отметил, что сам хотел остаться в команде.

Защитник Алексей Швед в интервью официальному сайту Химок отметил что сам хотел остаться в команде. Увеличить
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Также баскетболист считает, что подмосковный клуб может хорошо выступить в Евролиге.

— Этим летом вы приняли важное решение и продлили контракт с «Химками». Как проходили переговоры?

— Я рад, что остался, — сказал Швед. — Обе стороны были заинтересованы друг в друге, так что все решилось довольно быстро. Обговорили все условия, и я поставил подпись под новым соглашением. Если подписал контракт, значит, я этого хотел, не так ли? Постараюсь дать максимальный результат в новом сезоне, к тому же мы сыграем в Евролиге. Думаю, «Химки» пошумят.

— Один из самых популярных вопросов — про НБА. Закрываете ли вы туда дверь?

— НБА — для меня уже не мечта. Я там уже был, поиграл и посмотрел, как и что и устроено, и в Северную Америку я еще смогу вернуться.
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