Дюрант не согласился, что Джеймс лучше него
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант во время общения с болельщиками на своём канале в YouTube не оставил без внимания комментарий о том, что лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс лучше него.
«Нет», — написал Дюрант.
Напомним, что Кевин вместе с «Уорриорз» победил «Кливленд» в финале минувшего
В 15 матчах постсезона 28-летний форвард собирал коллекцию из 28,5 очка, 7,9 подбора, 4,3 передачи и 1,3
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