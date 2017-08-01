Генеральный менеджер «Хьюстона» предложил отказаться от вручения награды MVP
Генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори считает, что руководству НБА лучше отказаться от вручения награды MVP.
«Не знаю, хорошо ли это, когда победителя определяют игроки, генеральные менеджеры или представители СМИ. В каждом случае имеются свои преимущества и недостатки. Честно говоря, я не вижу, чтобы была действительно хорошая процедура выявления победителя, заслуживающего награды. Я действительно не вижу хорошего способа. Мне нравятся ясные ответы. Если нет чётких критериев, то лучше вообще отказаться от этой награды.
Мне не понравилось, что в этом году для определения самого ценного игрока сезона были использованы другие критерии по сравнению с последними 55 годами. Люди считают, что это правильный путь», — приводит слова Мори ESPN.
Напомним, что лидер «Рокетс» Джеймс Харден занял второе место в голосовании за MVP сезона-2016/17. Награда досталась разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Расселлу Уэстбруку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter