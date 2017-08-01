Генеральный менеджер «Хьюстона» предложил отказаться от вручения награды MVP

«Не знаю, хорошо ли это, когда победителя определяют игроки, генеральные менеджеры или представители СМИ. В каждом случае имеются свои преимущества и недостатки. Честно говоря, я не вижу, чтобы была действительно хорошая процедура выявления победителя, заслуживающего награды. Я действительно не вижу хорошего способа. Мне нравятся ясные ответы. Если нет чётких критериев, то лучше вообще отказаться от этой награды.



Мне не понравилось, что в этом году для определения самого ценного игрока сезона были использованы другие критерии по сравнению с последними 55 годами. Люди считают, что это правильный путь», — приводит слова Мори ESPN.



Напомним, что лидер «Рокетс» Джеймс Харден занял второе место в голосовании за MVP сезона-2016/17. Награда досталась разыгрывающему «Оклахома-Сити Тандер» Расселлу Уэстбруку.