Клуб НБА «Бостон» пополнился разыгрывающим Шейном Ларкином

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, который выразил желание покинуть команду в это межсезонье, устал от того, что Леброн Джеймс относится к нему как к сыну или младшему брату, и хочет, чтобы его талант ценился больше, сообщает источник, ознакомленный с ситуаций в команде.