Клуб НБА «Бостон» пополнился разыгрывающим Шейном Ларкином
МОСКВА, 1 авг —
Р-Спорт. Клуб НБА «Бостон» подписал контракт американским разыгрывающим Шейном Ларкином, сообщается на официальном сайте команды.
Защитник перешел в «Бостон» на правах свободного агента. Другие условия сделки, согласно политике клуба, не разглашаются.
Ранее 24-летний баскетболист, который в НБА провел три сезона (выступая за «Даллас», «Нью-Йорк» и «Бруклин»), играл в испанской «Басконии».
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