Источник: Ирвингу надоели поучения и недовольство Джеймса

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«Кайри не говорит, что он лучше Леброна и не хочет, чтобы это видели так. Он не хочет, чтобы Леброн относился к нему как старший брат или как отец. Он знает, что он талант уровня игрока-франчайза и хочет, чтобы к нему относились именно так.

Ему надоело слышать о постоянных требованиях Джеймса и о том, что он хочет больше и больше, как будто ему всегда недостаточно того состава, которым располагает команда, — приводит слова источника RealGM.