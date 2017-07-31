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31 июля 2017, 15:37 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Источник: Ирвингу надоели поучения и недовольство Джеймса

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг, который выразил желание покинуть команду в это межсезонье, устал от того, что Леброн Джеймс относится к нему как к сыну или младшему брату, и хочет, чтобы его талант ценился больше, сообщает источник, ознакомленный с ситуаций в команде.

Разыгрывающий защитник Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинг</span> который выразил желание покинуть команду в это межсезонье устал от того что <span class=error>Леброн</span> Джеймс относится к нему как к сыну или младшему брату и хочет чтобы его талант ценился больше сообщает источник ознакомленный с ситуаций в команде. Увеличить
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«Кайри не говорит, что он лучше Леброна и не хочет, чтобы это видели так. Он не хочет, чтобы Леброн относился к нему как старший брат или как отец. Он знает, что он талант уровня игрока-франчайза и хочет, чтобы к нему относились именно так.

Ему надоело слышать о постоянных требованиях Джеймса и о том, что он хочет больше и больше, как будто ему всегда недостаточно того состава, которым располагает команда, — приводит слова источника RealGM.
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