Болельщики «Кливленда» начали сжигать майки Ирвинга
Один из болельщиков «Кливленд Кавальерс» сжёг майку разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга, не дожидаясь его перехода в другой клуб.
Напомним, что Ирвинг попросил руководство «Кливленда» обменять его. По информации инсайдеров, разыгрывающий больше не желает находиться в тени форварда Леброна Джеймса.
Ранее сообщалось, что Кайри хотел бы продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс». Кроме того, в его сферу интересов входят «Сан-Антонио Спёрс», «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз».
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