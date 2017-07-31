Болельщики «Кливленда» начали сжигать майки Ирвинга

Напомним, что Ирвинг попросил руководство «Кливленда» обменять его. По информации инсайдеров, разыгрывающий больше не желает находиться в тени форварда Леброна Джеймса.



Ранее сообщалось, что Кайри хотел бы продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс». Кроме того, в его сферу интересов входят «Сан-Антонио Спёрс», «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз».