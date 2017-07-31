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31 июля 2017, 10:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Болельщики «Кливленда» начали сжигать майки Ирвинга

Один из болельщиков «Кливленд Кавальерс» сжёг майку разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга, не дожидаясь его перехода в другой клуб.

Напомним, что Ирвинг попросил руководство «Кливленда» обменять его. По информации инсайдеров, разыгрывающий больше не желает находиться в тени форварда Леброна Джеймса.

Ранее сообщалось, что Кайри хотел бы продолжить карьеру в «Нью-Йорк Никс». Кроме того, в его сферу интересов входят «Сан-Антонио Спёрс», «Майами Хит» и «Миннесота Тимбервулвз».
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Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Руководство «Кливленд Кавальерс» не может связаться с разыгрывающим Кайри Ирвингом, чтобы обсудить с ним слухи о его обмене. Защитник отказывается общаться с командой, так как «уже сказал достаточно», сообщает The Athletic.
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