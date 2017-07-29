Блатт надеется вернуться в НБА в качестве главного тренера в 2018 году

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Блатт в 2014 году возглавил клуб НБА «Кливленд» и в первый же сезон дошел с ним до финала, где уступил «Голден Стэйт», но в январе 2016 года был отправлен в отставку, после чего возглавил турецкий клуб «Дарюшшафака».

«У меня закончился контракт с турецким клубом, были серьезные предложения от других команд, но я решил продлить контракт на год с “Дарюшшафакой”. Дело в том, что я хочу через сезон вернуться в НБА, возглавить какой-нибудь клуб. Поэтому не хочу связывать себя обязательствами и долгосрочными отношениями с европейскими командами», — сказал Блатт.

Блатт является первым иностранцем, получившим звание заслуженного тренера России. Под его руководством национальная сборная выиграла чемпионат Европы 2007 года и завоевала бронзовые награды на Олимпиаде 2012 года.