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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30528223/
29 июля 2017, 13:45 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Блатт надеется вернуться в НБА в качестве главного тренера в 2018 году

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт надеется вернуться работать в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) в 2018 году. Об этом он сообщил ТАСС.

Специалист в 2014 году возглавил клуб НБА Кливленд и в первый же сезон дошел с ним до финала где уступил Голден Стэйт Увеличить
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Блатт в 2014 году возглавил клуб НБА «Кливленд» и в первый же сезон дошел с ним до финала, где уступил «Голден Стэйт», но в январе 2016 года был отправлен в отставку, после чего возглавил турецкий клуб «Дарюшшафака».

«У меня закончился контракт с турецким клубом, были серьезные предложения от других команд, но я решил продлить контракт на год с “Дарюшшафакой”. Дело в том, что я хочу через сезон вернуться в НБА, возглавить какой-нибудь клуб. Поэтому не хочу связывать себя обязательствами и долгосрочными отношениями с европейскими командами», — сказал Блатт.

Блатт является первым иностранцем, получившим звание заслуженного тренера России. Под его руководством национальная сборная выиграла чемпионат Европы 2007 года и завоевала бронзовые награды на Олимпиаде 2012 года.
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