Дюрант помог установить рекорд Гиннесса
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принял участие в тренировке, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая в истории баскетбола.
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Занятия проходили в индийском городе
Напомним, что Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведёт
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