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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30527235/
29 июля 2017, 11:31 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Дюрант помог установить рекорд Гиннесса

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принял участие в тренировке, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая в истории баскетбола.

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Занятия проходили в индийском городе Нью-Дели. Сообщается, что в тренировке участвовали 3459 человек.

Напомним, что Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведёт мастер-классы для детей.
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