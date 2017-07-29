Дюрант помог установить рекорд Гиннесса

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Занятия проходили в индийском городе Нью-Дели. Сообщается, что в тренировке участвовали 3459 человек.



Напомним, что Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведёт мастер-классы для детей.