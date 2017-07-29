«Клипперс» не сможет выменять Ирвинга из-за высоких запросов «Кливленда»
Представители «Клипперс» связались с руководством «Кливленда» о возможном обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает Los Angeles Times.
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Напомним, что клуб
Отмечается, что «Клипперс» нечего отдать в обмен на Ирвинга. «Кавальерс» просит молодого игрока с контрактом новичка и одного баскетболиста стартовой пятерки.
Ранее сообщалось, что Ирвинг может перейти в «Никс».
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