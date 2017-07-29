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29 июля 2017, 10:33 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Клипперс» не сможет выменять Ирвинга из-за высоких запросов «Кливленда»

Представители «Клипперс» связались с руководством «Кливленда» о возможном обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает Los Angeles Times.

Представители <span class=error>Клипперс</span> связались с руководством Кливленда о возможном обмене разыгрывающего <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинга</span>. Увеличить
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Напомним, что клуб по-прежнему не может связаться с 25-летним баскетболистом, который больше не хочет играть в одной команде с Леброном Джеймсом.

Отмечается, что «Клипперс» нечего отдать в обмен на Ирвинга. «Кавальерс» просит молодого игрока с контрактом новичка и одного баскетболиста стартовой пятерки.

Ранее сообщалось, что Ирвинг может перейти в «Никс».
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