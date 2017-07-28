Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30524523/
28 июля 2017, 19:56 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Кливленд» получил предложения от шести клубов по Ирвингу

«Сан-Антонио», «Клипперс», «Финикс», «Миннесота», «Нью-Йорк» и «Майами» обратились в «Кливленд» по вопросу приобретения разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает ESPN.

Сан-<span class=error>Антонио</span> <span class=error>Клипперс</span> Финикс Миннесота Нью-Йорк и Майами обратились в Кливленд по вопросу приобретения разыгрывающего <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинга</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что интерес к игроку проявляли 20 клубов, но только эти клубы сделали официальные предложения «Кавальерс».

По информации источника, в обмен на Ирвинга «Кливленд» хочет как молодых игроков. так и опытных баскетболистов, а также драфт-пик.

Ожидается, что фаворитами в борьбе за баскетболиста будут «Финикс» и «Бостон».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Руководство «Кливленд Кавальерс» не может связаться с разыгрывающим Кайри Ирвингом, чтобы обсудить с ним слухи о его обмене. Защитник отказывается общаться с командой, так как «уже сказал достаточно», сообщает The Athletic.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Карпин уходит с ТВ. И главное - куда

Вениамин Мандрыкин: "Меня положили на койку, где умер Перхун". Интервью недели

"Кайрат" Аршавина "устал вкладывать в псевдо-футболистов"