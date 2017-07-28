«Кливленд» получил предложения от шести клубов по Ирвингу
«Сан-Антонио», «Клипперс», «Финикс», «Миннесота», «Нью-Йорк» и «Майами» обратились в «Кливленд» по вопросу приобретения разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает ESPN.
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Отмечается, что интерес к игроку проявляли 20 клубов, но только эти клубы сделали официальные предложения «Кавальерс».
По информации источника, в обмен на Ирвинга «Кливленд» хочет как молодых игроков. так и опытных баскетболистов, а также
Ожидается, что фаворитами в борьбе за баскетболиста будут «Финикс» и «Бостон».
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