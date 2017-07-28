«Кливленд» получил предложения от шести клубов по Ирвингу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что интерес к игроку проявляли 20 клубов, но только эти клубы сделали официальные предложения «Кавальерс».

По информации источника, в обмен на Ирвинга «Кливленд» хочет как молодых игроков. так и опытных баскетболистов, а также драфт-пик.

Ожидается, что фаворитами в борьбе за баскетболиста будут «Финикс» и «Бостон».