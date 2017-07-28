Принц жаждет трона. Готов ли Ирвинг править своим королевством?

Ещё в середине прошлой неделе казалось, что дела у «Кливленда» в межсезонье идут хуже некуда. Организация не сумела усилить состав звёздным игроком и никак не могла найти нового генерального менеджера, что осложняло работу в межсезонье. Однако дальнейшие события очередной раз подтвердили правильность одной из интерпретаций следствий закона Мерфи или популярной поговорки о стуке снизу дна. Именно так можно расценивать просьбу Кайри Ирвинга об обмене, во многом основанную на нежелании быть второй скрипкой приЛеброне Джеймсе.

Человек-шоутайм

Рассчитывать последствия этих событий для «Кавальерс» и Джеймса пока рано. Зато можно оценить, насколько подойдет 25-летний Ирвинг со своими достоинствами и недостатками любой другой команде НБА. На первый взгляд, никто не откажется от услуг молодого и эффективного бомбардира такого калибра. Тем более, что среди разыгрывающих они встречаются нечасто. За всю историю лиги набирать в среднем не менее 25 очков за матч по итогам сезона в возрасте не старше 25 лет удавалось только шестерым первым номерам: Кайри, Деррику Роузу, Гилберту Аренасу, Тайни Арчибальду, Дэйву Бингу и Джерри Уэсту. Из всех них только защитник «Кливленда» реализовывал более 40% трёхочковых.

Выделяет Ирвинга даже среди суперзвёзд не только впечатляющая статистика, о которой пойдёт речь ниже. Он создал неповторимый образ ещё и своими зрелищными финтами и невероятными бросками из сложнейших положений почти на уровне «Гарлем Глобтроттерс». Впрочем, и у этих способностей есть некоторые численные характеристики. Так Кайри занимает первое место в НБА по точности дальних бросков при плотной опеке, когда соперник находится на расстоянии не более метра от него. В таких условиях он отправляет в цель 40,7% атак из-за дуги в то время, как средний показатель реализации всех трёхочковых по лиге составляет 36%. Кроме того, разыгрывающий «Кавальерс» идет третьим по точности бросков после отшагивания назад (53%). И лидирует среди всех защитников с 79% попаданий после пик-н-роллов.

Беззащитный защитник

Очень многому из того, что Ирвинг умеет делать в нападении просто невозможно научиться. В сочетании с двумя оставшимися гарантированными годами по действующему контракту при сравнительно невысокой зарплате в $ 20 млн это делает его весьма привлекательным для потенциальных партнёров по сделке. Но вместе с тем, в его игре хватает и недостатков. Именно из-за них Кайри и сам чувствует себя не полноценным лидером, а скорее правой рукой Джеймса. Даже если забыть о проблемах со здоровьем и переломе коленной чашечки в финальной серии двухлетней давности, ключевая его слабость кроется в действиях в обороне. Противники никогда не стесняются атаковать через него, памятуя о медлительности при противодействиях пик-н-роллам и обыгрышах один в один.

В минувшем сезоне Ирвинг стал одним из всего десяти защитников, позволявших реализовывать через себя не менее 50% бросков. И хотя разыгрывающим в НБА в целом свойственна относительная слабость в игре в обороне, но у Кайри дисбаланс между эффективностью на чужой и своей половинами площадки слишком велик. Именно поэтому будущей команде Ирвинга будет крайне необходим элитный «большой» оборонительного плана, чтобы не дать оппонентам извлекать выгоду из недостатков в игре защитника. Не помешает и качественная подстраховка в задней линии, которой очень не хватало «Кливленду» в последней финальной серии с «Голден Стэйт».

Кайри + Леброн = идеал?

Достойно упоминания и то, что академичный атакующий стиль Кайри, который отлично сочетается с сильными сторонами Леброна, подойдёт не каждой команде. Например, «Юта» обладает достаточно надежной игрой в защите, чтобы компенсировать проблемы разыгрывающего на своей половине. Но «Джаз» также придётся отказаться от философии максимального движения мяча в атаке, если там захотят использовать достоинства Ирвинга в нападении по максимуму. Ведь точность его бросков прямо пропорциональна времени, которое он перед этим проводит с мячом и достигает высших показателей, если он делает предварительно не менее семи ударов в пол. И хотя Кайри отлично атакует и сразу после передач, «Сан-Антонио» окажется непросто совместить его с таким же любителем контролировать мяч — Каваем Леонардом.

5,5 передачи в среднем за поединок в карьере говорят об умении разыгрывающего создавать возможности для атак партнёрам. Но при этом зачастую он демонстрирует исключительно туннельное видение на пути к кольцу. Только 27% его проходов завершаются скидками (четвёртый с конца показатель в НБА среди стартовых первых номеров). А соотношения результативных пасов к потерям колеблется от 2,6 (уровень Джона Уолла) с Джеймсом на площадке до 1,8 (уровень Остина Риверса) без него.

Более того, с Ирвингом, но без Леброна на паркете «Кавальерс» набирали на 8 очков меньше за 100 владений, чем соперники. А вот с обоими лидерами одновременно — на 9 больше. Эта проблема усугубляется тем, что склонность Кайри к обыгрышам один в один хорошо сочетается со стилем Джеймса, получающего таким образом возможность для передышки. Но когда Короля на площадке нет, это только выбивает из ритма остальных партнёров.



Независимо от всего этого, потрясающий талант Ирвинга гарантирует ажиотаж вокруг возможности заполучить его. Вот только окажется ли новое окружение для него таким же идеальным, как соседство с Леброном?