Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30519233/
28 июля 2017, 12:27 | Баскетбол: НБА | ТАСС

NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин»

ТАСС, 28 июля. Российский бизнесмен Михаил Прохоров готов продать контрольный пакет акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин». Об этом сообщает New York Post.

Отмечается что такое решение владелец Бруклина принял после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций и интереса со стороны инвесторов к приобретению клуба НБА Хьюстон Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Отмечается, что такое решение владелец «Бруклина» принял после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций и интереса со стороны инвесторов к приобретению клуба НБА «Хьюстон», который был выставлен на продажу в июле.

«После новостей о продаже «Бруклина» некоторые бизнесмены могут отказаться от приобретения «Хьюстона», — сказал источник.

По данным издания, ряд китайских инвесторов проявляют интерес к обоим клубам.

В 2010 году Прохоров заплатил $223 млн за 80% акций клуба «Нью-Джерси Нетс» и 45% акций его арены. В 2012 году команда переехала в Нью-Йорк на новый стадион Barclays Center и была переименована, а в 2015-м Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Руководство «Кливленд Кавальерс» не может связаться с разыгрывающим Кайри Ирвингом, чтобы обсудить с ним слухи о его обмене. Защитник отказывается общаться с командой, так как «уже сказал достаточно», сообщает The Athletic.
Еще 7 новостей  Все новости

Российский боксер Бивол проведет бой с британцем Клеверли за пояс чемпиона мира WBA

Футболист "Динамо" Самба Соу не сможет принять участие в матче с "Ахматом"

Футболист "Зенита-2" Молло дисквалифицирован на две игры за неприличный жест фанатам

Российский боксер Бивол проведет бой с британцем Клеверли за пояс чемпиона мира WBA

Футболист "Динамо" Самба Соу не сможет принять участие в матче с "Ахматом"