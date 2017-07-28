NY Post: Прохоров намерен продать контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин»

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Отмечается, что такое решение владелец «Бруклина» принял после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций и интереса со стороны инвесторов к приобретению клуба НБА «Хьюстон», который был выставлен на продажу в июле.

«После новостей о продаже «Бруклина» некоторые бизнесмены могут отказаться от приобретения «Хьюстона», — сказал источник.

По данным издания, ряд китайских инвесторов проявляют интерес к обоим клубам.