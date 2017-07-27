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27 июля 2017, 20:33 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ирвинг отказывается говорить с представителями «Кливленда»

Руководство «Кливленд Кавальерс» не может связаться с разыгрывающим Кайри Ирвингом, чтобы обсудить с ним слухи о его обмене. Защитник отказывается общаться с командой, так как «уже сказал достаточно», сообщает The Athletic.

Руководство Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> не может связаться с разыгрывающим <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвингом</span> чтобы обсудить с ним слухи о его обмене. Увеличить
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Ранее появились слухи, что Ирвинг потребовал у клуба обмена. Претендентами на него считаются «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Майами Хит» и «Сан-Антонио Спёрс». Сам Ирвинг ещё не подтверждал своих требований публично. Недавно игрок вернулся из поездки в Китай.
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