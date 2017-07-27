«Вашингтон» объявил о заключении нового многолетнего контракта с Уоллом
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Клуб НБА «Вашингтон Уизардз» объявил о продлении контракта на длительный срок с защитником Джоном Уоллом, по условиям которого, по данным СМИ, игрок заработает 170 миллионов долларов.
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Президент клуба Эрни Грюнфельд объявил о завершении сделки в среду. Как сообщается на официальном сайте НБА, Уолл в пятницу разместил на странице в Twitter видео, в котором сообщил, что договорился о продлении контракта, который начнет действовать в 2019 году и имеет пункт о возможности продления на сезон-2023/24.
«Джон — исключительно талантливый игрок, он является краеугольным камнем в нашей команде. Уникальное сочетание высокого уровня мастерства и лидерских качеств Уолла делает нас командой чемпионского уровня», — сказал владелец клуба Тед Леонсис.
Уолл отметил, что принять решение продолжить выступление за единственную в его карьере профессиональную команду было просто. «Я понимаю свою роль лидера в клубе, я продолжу упорно трудиться над совершенствованием своей игры и постараюсь сделать команду лучше. Я рад приносить успех городу и команде», — заявил защитник.
«Вашингтон» выбрал Уолла в первом раунде драфта НБА в 2010 году. В прошедшем сезоне он в 13 матчах
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