«Вашингтон» объявил о заключении нового многолетнего контракта с Уоллом

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Президент клуба Эрни Грюнфельд объявил о завершении сделки в среду. Как сообщается на официальном сайте НБА, Уолл в пятницу разместил на странице в Twitter видео, в котором сообщил, что договорился о продлении контракта, который начнет действовать в 2019 году и имеет пункт о возможности продления на сезон-2023/24.

«Джон — исключительно талантливый игрок, он является краеугольным камнем в нашей команде. Уникальное сочетание высокого уровня мастерства и лидерских качеств Уолла делает нас командой чемпионского уровня», — сказал владелец клуба Тед Леонсис.

Уолл отметил, что принять решение продолжить выступление за единственную в его карьере профессиональную команду было просто. «Я понимаю свою роль лидера в клубе, я продолжу упорно трудиться над совершенствованием своей игры и постараюсь сделать команду лучше. Я рад приносить успех городу и команде», — заявил защитник.