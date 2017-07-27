Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30505664/
27 июля 2017, 9:34 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Вашингтон» объявил о заключении нового многолетнего контракта с Уоллом

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Клуб НБА «Вашингтон Уизардз» объявил о продлении контракта на длительный срок с защитником Джоном Уоллом, по условиям которого, по данным СМИ, игрок заработает 170 миллионов долларов.

Клуб <span class=error>НБА</span> Вашингтон Уизардз объявил о продлении контракта на длительный срок с защитником Джоном <span class=error>Уоллом</span> по условиям которого по данным СМИ игрок заработает 170 миллионов долларов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Президент клуба Эрни Грюнфельд объявил о завершении сделки в среду. Как сообщается на официальном сайте НБА, Уолл в пятницу разместил на странице в Twitter видео, в котором сообщил, что договорился о продлении контракта, который начнет действовать в 2019 году и имеет пункт о возможности продления на сезон-2023/24.

«Джон — исключительно талантливый игрок, он является краеугольным камнем в нашей команде. Уникальное сочетание высокого уровня мастерства и лидерских качеств Уолла делает нас командой чемпионского уровня», — сказал владелец клуба Тед Леонсис.

Уолл отметил, что принять решение продолжить выступление за единственную в его карьере профессиональную команду было просто. «Я понимаю свою роль лидера в клубе, я продолжу упорно трудиться над совершенствованием своей игры и постараюсь сделать команду лучше. Я рад приносить успех городу и команде», — заявил защитник.

«Вашингтон» выбрал Уолла в первом раунде драфта НБА в 2010 году. В прошедшем сезоне он в 13 матчах плей-офф в среднем набирал 27,2 очка и совершал 10,3 передачи. В регулярном чемпионате НБА-2016/17 средние показатели Уолла были следующими: 23,1 очка, 10,7 передачи и 4,2 подбора.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса