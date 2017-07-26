MVP для «бедных». Кто выиграл от перехода Роуза в «Кливленд»

Если бы в 2012 году вам сказали, что через пять лет суперзвезда «Чикаго» Деррик Роуз подпишет однолетний контракт с «Кливлендом» с окладом в $ 2,1 млн, как бы вы отреагировали? Как минимум, рассмеялись бы в голос. Ведь в минувшем розыгрыше Деррик получил в 10 раз больше, чем по новому контракту с «Кавальерс».

Тогда Роуз был другим — взрывным, напористым, неутомимо лезущим под кольцо соперника. Его вдохновенная игра заставляла влюбляться в него самого и в баскетбол. В 2011-м Деррик стал самым молодым MVP в истории, у него была баснословная зарплата и контракт с Adidas, вместе с которым он запустил собственную линию одежды и обуви.



Дальше были кошмарные травмы, безуспешные попытки прийти в себя, а, в конце концов — обмен в «Нью-Йорк». Обмен, спустивший с небес на землю последних оптимистов из числа фанатов Роуза. Стало ясно — прежний Деррик не вернётся никогда. Сезон в «Никс» разыгрывающий провёл вполне пристойно.



И вот Роуз в «Кливленде». Под одной крышей с некогда злейшим врагом — Леброном Джеймсом. А ведь семь лет назад, они могли бы вместе выступать за «Чикаго». «Буллз» очень хотели видеть Короля в своём составе, но Роуз менеджменту команды помогать не пожелал. ESPN рассказывает малоизвестную историю, приоткрывая завесу тайны над отношениями Роуза и Джеймса.

«Даже когда Роуз отказался вести переговоры с Леброном, его решение уважали»

Семь лет назад исполнительный директор «Чикаго» стоял у края площадки и был готов упасть на колени. На паркете тренировался Роуз.



Пожалуйста. Пожалуйста, позвони ему.



Деррик относился к идее приглашения Леброна с лёгким презрением.



Нет, при необходимости он был готов ответить на любой интересующий Джеймса вопрос, касающийся организации. Но унижаться? Бегать за ним, умоляя? Мир быстро менялся, но Роуз не хотел. Перспектива прогибаться под одного из самых принципиальных соперников была ему противна. Хотя на тот момент это входило в привычку многих других игроков. Роузу от этого легче не становилось.

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При этом менеджмент клуба чётко понимал — без помощи Роуза у них ничего не выйдет. Чего уж там, если Леброну не оказать должного почтения, не спасло бы и вмешательство Деррика. Роуз был предан команде и всё же согласился помочь, но на своих условиях.



Роуз написал Леброну сообщение. Откровенно говоря, выглядело оно не слишком искренне. Другие клубы НБА были готовы землю грызть, лишь бы заполучить Леброна, но Роуз отложил телефон, взял в руки мяч и продолжил тренировку.



Впереди у него был сезон, в котором он будет признан MVP. Сезон, после которого об будет смотреть вперёд, уверенный, что ему предстоит сражаться с Джеймсом за превосходство на Востоке ещё долгие годы. Роуз оставался для партнёров человеком-загадкой — скромный, тихий, но невероятно гордый игрок, не готовый уступать никому.

«Даже когда Деррик отказался участвовать в переговорах с Леброном, его решение вызвало уважение. Он остался верен себе», — вспоминает один из представителей Джеймса.



Десять месяцев спустя «Чикаго» в пяти матчах уступил «Майами» Джеймса в финале Восточной конференции. «Буллз» во главе с Роузом так и не удалось повторить тот успех, пройдя так далеко в плей-офф. Потом пришли травмы. Деррик боролся с собой, пытаясь вернуться на паркет, Леброн боролся за титулы — вначале в «Майами», а потом и в «Кливленде».



Обмен в «Нью-Йорк», обвинение в изнасиловании, суд, очередная операция в конце сезона. Деррик определённо жаждал перезагрузки.

Роузу точно нужен Леброн, а вот нужен ли Леброну Роуз — вопрос. «Кавальерс» ведут переговоры об обмене Кайри Ирвинга, и от исхода этих переговоров зависит роль Роуза в команде. Всего год назад Деррик всерьёз верил в то, что сможет заслужить новый близкий к максимальному контракт. Теперь подписал соглашение с «Кливлендом» на условиях ветеранского минимума. Чтобы вновь обрести себя он хотел попасть в серьёзную организацию, ставящую перед собой соответствующие цели.

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«Однолетний контракт с аутсайдером и попытка поднять личную статистику — не то, что нам было нужно. Вставать, идти в зал и пытаться гнаться за цифрами — это не про Деррика. Он хотел попасть в коллектив, где будет окружён людьми со схожим мышлением, людьми, которые хотят побеждать», — рассказывает агент Роуза Би Джей Армстронг.

Вначале Роуз хотел податься на Запад, но и «Сан-Антонио», и «Клипперс» махнули рукой на идею его приобретения. Главный тренер «Милуоки» Джейсон Кидд хотел видеть его в команде, но в этот момент появились предложения от «Кливленда» и «Лейкерс». Команды выбирали разыгрывающих на драфте («Лейкерс», «Даллас», «Филадельфия»), переподписывали игроков основы («Торонто», «Нью-Орлеан) и забирали с рынка ветеранов («Сакраменто», «Миннесота»). Когда даже прежний тренер Роуза Том Тибодо предпочёл пригласить в «Тимбервулвз» Джеффа Тига создалось ощущение, что до Деррика никому нет дела.



«Лейкерс» предлагали ему выходить со скамейки, подменяя Лонзо Болла. Учить его. Роуз проводит каждое лето в Лос-Анджелесе, ему нравится Южная Калифорния, но ему надоело проигрывать. Вариант с «Лейкерс» отпал. В переговоры с «Кливлендом» включились главный тренер Тайрон Лю и Леброн. Деррик стал понимать, в какой роли его хотят видеть. В конце концов, «Кавальерс» проявили заинтересованность ещё до скандального заявления Ирвинга.