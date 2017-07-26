Джеймс позвал Роуза и Бледсо тренироваться вместе с ним

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По слухам, Бледсо может оказаться в «Кливленде» в результате обмена Кайри Ирвинга. Ранее Ирвинг попросил руководство «Кавальерс» об обмене, и «Финикс» считается одним из основных направлений для разыгрывающего. Отметим, что в случае обмена Роуз и Бледсо будут делить между собой место, которое занимал Ирвинг.

Первые совместные тренировки игроков пройдут 26 июля.