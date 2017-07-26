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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30503633/
26 июля 2017, 22:22 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс позвал Роуза и Бледсо тренироваться вместе с ним

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс пригласил новичка команды Деррика Роуза и разыгрывающего «Финикс Санз» Эрика Бледсо на совместные тренировки в Лас-Вегасе, сообщает ESPN.

Лидер Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс пригласил новичка команды <span class=error>Деррика</span> <span class=error>Роуза</span> и разыгрывающего Финикс <span class=error>Санз</span> <span class=error>Эрика</span> <span class=error>Бледсо</span> на совместные тренировки в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> сообщает <span class=error>ESPN</span>. Увеличить
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По слухам, Бледсо может оказаться в «Кливленде» в результате обмена Кайри Ирвинга. Ранее Ирвинг попросил руководство «Кавальерс» об обмене, и «Финикс» считается одним из основных направлений для разыгрывающего. Отметим, что в случае обмена Роуз и Бледсо будут делить между собой место, которое занимал Ирвинг.

Первые совместные тренировки игроков пройдут 26 июля.
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