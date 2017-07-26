Джеймс позвал Роуза и Бледсо тренироваться вместе с ним
Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс пригласил новичка команды Деррика Роуза и разыгрывающего «Финикс Санз» Эрика Бледсо на совместные тренировки в
Лас-Вегасе, сообщает ESPN.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По слухам, Бледсо может оказаться в «Кливленде» в результате обмена Кайри Ирвинга. Ранее Ирвинг попросил руководство «Кавальерс» об обмене, и «Финикс» считается одним из основных направлений для разыгрывающего. Отметим, что в случае обмена Роуз и Бледсо будут делить между собой место, которое занимал Ирвинг.
Первые совместные тренировки игроков пройдут 26 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter