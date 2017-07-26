Лучшей команде в истории спорта — 25 лет
26 июля 1992 года первый матч на ХХV летних Олимпийских играх провела баскетбольная сборная США — неповторимая Dream Team-1.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Игра началась в 18.30 по московскому времени и, вопреки распространенному заблуждению, проходила не в столице Олимпиады Барселоне, а в ее пригороде, принимавшем все матчи баскетбольного турнира, — Бадалоне. Соперником американцев была сборная Анголы. Первая половина (тогда еще играли два тайма по 20 минут, а не четыре периода по 10) завершилась со счетом 64:16. Итог встречи — 116:48, «+68».
Через 13 дней, 8 августа,
САБОНИС И ГОМЕЛЬСКИЙ, СТЕРН И САМАРАНЧ
Профессионалы из НБА выступали на Олимпийских играх впервые. До этого США выставляли только студенческие сборные, и их мастерства обычно с лихвой хватало для победы. Исключений было лишь два, и в обоих случаях золото у американцев отбирала сборная СССР. Сначала в Мюнхене-1972 с его знаменитыми тремя секундами, пасом Ивана Едешко и броском Александра Белова, а потом — в Сеуле-1988, где Сабонис и его партнеры под руководством Александра Гомельского обыграли Дэвида Робинсона и других будущих звезд НБА.
Если мюнхенское фиаско еще можно было списать на «исключение из правила» (американцы до сих пор убеждены, что поражение в том финале им засчитали несправедливо), то сеульское заставило родоначальников баскетбола задуматься всерьез. И вскоре комиссар НБА Дэвид Стерн дал звездам сильнейшей лиги мира «зеленый олимпийский свет».
У этого новшества имелись и противники. Они упирали на «любительские идеалы» олимпийского движения и ссылались на его основателя Пьера де Кубертена. Однако на дворе стоял конец ХХ, а не ХIХ века, спорт из «забавы для джентльменов» давно превратился в многомиллиардную индустрию, и президент МОК Хуан Антонио Самаранч прекрасно это понимал. Олимпиады только начинали обретать вес и финансовое благополучие после «смутных времен» с бойкотами Москвы-1980 и Лос-Анджелеса-1984. А НБА, при Стерне превратившаяся в сверхуспешную корпорацию, вовсю осваивала зарубежные рынки сбыта. В такой обоюдно выгодной ситуации два выдающихся спортивных деятеля просто не могли не найти общего языка, и Самаранч со Стерном его нашли.
ЖАЛЬ, ЧТО НЕ ВЗЯЛИ МОЛОДОГО ШАКИЛА
Словосочетание Dream Team родилось в феврале 1991 года. Его придумал журналист Джек Маккэллум из Sports Illustrated. Отбор игроков в эту сборную США стал событием общенационального масштаба почище президентских выборов. Америка хотела не просто лучших на сегодняшний день игроков — она хотела именно
Массу споров вызвало присутствие в команде студентов из NCAA, как этакая дань традициям. Поначалу им «отгородили» два места, но потом,
Тренером
В мае 1992-го состав
Дальше началось всеобщее сумасшедствие.
ОТДЕЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ИЗ 12 ЧЕЛОВЕК
Всякий, кто хоть раз побывал на Олимпийских играх, отмечает прежде всего их «неповторимую атмосферу»: сотни знаменитых спортсменов собираются в одном месте на главное соревнование четырехлетия. В 1992-м все было
На церемонии открытия, стоило делегации США пройти круг по стадиону и занять свое место внутри беговой дорожки, как в толпе олимпийцев началось нескончаемое броуновское паломничество. Все хотели подойти к Dream Team, сфотографироваться с Dream Team и взять автографы у Dream Team. Одна из телекамер просто намертво прилипла к американским баскетболистам, и картинку с нее то и дело включали на весь мир. Кто какие клятвы при этом на арене говорил и какие флаги там
На
Дэйли
После финального матча и церемонии награждения публика на трибунах не расходилась час, а то и два. Казалось, зрители готовы ликовать еще неделю! Эти люди видели то, что больше не увидит никто и никогда, были от этого на седьмом небе и спускаться оттуда, понятное дело, не торопились. Еще успеется.
«МСТИТЕЛИ» БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ И ГОЛЛИВУДА
Если оценивать эту команду по контрактным нормам сегодняшней НБА, ее
Чем же еще? Ох, не самой простой вопрос… Как описать словами красоту «Лунной сонаты» или Джоконды? Не знаете? Вот и я не шибко готов — пусть и занимаюсь составлением слов в тексты не первое десятилетие. Хотя, конечно, попробую
№ 5. Дэвид Робинсон
№ 6. Патрик Юинг
№ 7. Ларри Берд
№ 8. Скотти Пиппен
№ 9. Майкл Джордан
№ 10. Клайд Дрекслер
№ 11. Карл Мэлоун
№ 12. Джон Стоктон
№ 13. Крис Маллин
№ 14. Чарльз Баркли
№ 15. Мэджик Джонсон.
Впечатляет, не правда ли? Ни дать, ни взять, просто список апостолов.
Как апостолы они и играли. Божественно. Вот,
Сейчас так выглядят всякие голливудские «Мстители», нарисованные на компьютере. Этим парням в Барселоне ни компьютеры, ни Голливуд были не нужны, они и так все умели. Из
Это, конечно, было Откровение. И всякому, кто его наблюдал, просто смешны
Хотя нет,
Впрочем, это уже другая тема. Для другого юбилея, который тоже ждет нас в этом году.
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