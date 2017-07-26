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26 июля 2017, 1:33 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Карри, Дюрэнт, Ливингстон, Игуодала и Пачулия продлили контракты с «Голден Стэйт»

МОСКВА, 26 июл — Р-Спорт. Баскетболисты Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Шон Ливингстон, Андре Игуодала и Заза Пачулия продлили контракты с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщается на официальном сайте действующего чемпиона НБА.

Баскетболисты <span class=error>Стефен</span> <span class=error>Карри</span> <span class=error>Кевин</span> Дюрэнт <span class=error>Шон</span> Ливингстон <span class=error>Андре</span> <span class=error>Игуодала</span> и <span class=error>Заза</span> <span class=error>Пачулия</span> продлили контракты с <span class=error>Голден</span> <span class=error>Стэйт</span> Уорриорз сообщается на официальном сайте действующего чемпиона <span class=error>НБА</span>. Увеличить
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Детали контрактов не разглашаются. По данным TSN, соглашение Карри рассчитано на пять лет, за которые он заработает 201 миллион долларов. Также издание сообщает, что Дюрэнт подписал двухлетнее соглашение на 53 миллиона.

Карри в минувшем сезоне в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 25,3 очка, делал 6,6 передачи и 4,5 подбора. В плей-офф его статистика была следующей: 28,1 очка, 6,7 передачи и 6,2 подбора.

Дюрэнт в среднем зарабатывал 25,1 очка, совершал 8,3 подбора и 4,8 передачи; в плей-офф — 28,5 очка, 7,9 подбора и 4,3 передачи.

Статистика Игуодалы: 7,6 очка, 4 подбора и 3,4 передачи в «регулярке». Ливингстон в среднем в регулярном чемпионате набирал 5,1 очка, делал 2 подбора и 1,8 передачи. В активе у Пачулии 6,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 передачи.

Кроме этого сообщается о новом контракте с Дэвидом Уэстом, для которого минувший сезон стал дебютным в цветах «Уорриорз». Статистика 36-летнего ветерана в «регулярке» выглядит следующим образом: 4,6 очка, 3 подбора и 2,2 передачи.
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