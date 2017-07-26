Карри, Дюрэнт, Ливингстон, Игуодала и Пачулия продлили контракты с «Голден Стэйт»

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Детали контрактов не разглашаются. По данным TSN, соглашение Карри рассчитано на пять лет, за которые он заработает 201 миллион долларов. Также издание сообщает, что Дюрэнт подписал двухлетнее соглашение на 53 миллиона.

Карри в минувшем сезоне в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 25,3 очка, делал 6,6 передачи и 4,5 подбора. В плей-офф его статистика была следующей: 28,1 очка, 6,7 передачи и 6,2 подбора.

Дюрэнт в среднем зарабатывал 25,1 очка, совершал 8,3 подбора и 4,8 передачи; в плей-офф — 28,5 очка, 7,9 подбора и 4,3 передачи.

Статистика Игуодалы: 7,6 очка, 4 подбора и 3,4 передачи в «регулярке». Ливингстон в среднем в регулярном чемпионате набирал 5,1 очка, делал 2 подбора и 1,8 передачи. В активе у Пачулии 6,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 передачи.

Кроме этого сообщается о новом контракте с Дэвидом Уэстом, для которого минувший сезон стал дебютным в цветах «Уорриорз». Статистика 36-летнего ветерана в «регулярке» выглядит следующим образом: 4,6 очка, 3 подбора и 2,2 передачи.