Карри, Дюрэнт, Ливингстон, Игуодала и Пачулия продлили контракты с «Голден Стэйт»
МОСКВА, 26 июл —
Р-Спорт. Баскетболисты Стефен Карри, Кевин Дюрэнт, Шон Ливингстон, Андре Игуодала и Заза Пачулия продлили контракты с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщается на официальном сайте действующего чемпиона НБА.
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Детали контрактов не разглашаются. По данным TSN, соглашение Карри рассчитано на пять лет, за которые он заработает 201 миллион долларов. Также издание сообщает, что Дюрэнт подписал двухлетнее соглашение на 53 миллиона.
Карри в минувшем сезоне в среднем за игру в регулярном чемпионате набирал 25,3 очка, делал 6,6 передачи и 4,5 подбора. В
Дюрэнт в среднем зарабатывал 25,1 очка, совершал 8,3 подбора и 4,8 передачи; в
Статистика Игуодалы: 7,6 очка, 4 подбора и 3,4 передачи в «регулярке». Ливингстон в среднем в регулярном чемпионате набирал 5,1 очка, делал 2 подбора и 1,8 передачи. В активе у Пачулии 6,1 очка, 5,9 подбора и 1,9 передачи.
Кроме этого сообщается о новом контракте с Дэвидом Уэстом, для которого минувший сезон стал дебютным в цветах «Уорриорз». Статистика 36-летнего ветерана в «регулярке» выглядит следующим образом: 4,6 очка, 3 подбора и 2,2 передачи.
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