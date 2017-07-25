«Нью-Орлеан» подписал контракт с Джаленом Джонсом
Клуб НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принял решение подписать контракт с форвардом Джаленом Джонсом после его сильного выступления в летней лиге НБА, сообщает Sportando со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В минувшем сезоне Джонс выступал в лиге развития за команду «Майн Ред Клоус», набирая в среднем за игру 21 очко, а также совершая 9 подборов и 2,2 передачи.
Ранее сообщалось, что «Пеликанс» подписали двухлетний контракт с форвардом Дариусом Миллером, который провёл минувший сезон в немецком «Бамберге».
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