«Нью-Орлеан» подписал контракт с Джаленом Джонсом

В минувшем сезоне Джонс выступал в лиге развития за команду «Майн Ред Клоус», набирая в среднем за игру 21 очко, а также совершая 9 подборов и 2,2 передачи.



Ранее сообщалось, что «Пеликанс» подписали двухлетний контракт с форвардом Дариусом Миллером, который провёл минувший сезон в немецком «Бамберге».