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25 июля 2017, 15:46 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Финикс» может предложить Эрика Бледсо и Джоша Джексона за Кайри Ирвинга

По информации журналиста ESPN Брайана Уиндхорста, самое выгодное предложение по обмену разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга руководство «Кливленд Кавальерс» может получить от «Финикс Санз».

«Сегодня я разговаривал с некоторыми генеральными менеджерами НБА. Они считают, что самое выгодное предложение по обмену Ирвинга “Кливленду” сделает “Финикс”. Они могут отдать за него Эрика Бледсо и, возможно, Джоша Джексона», — приводит слова Уиндхорста Hoopshype.

Напомним, что Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. Просьба Кайри связана с желанием выйти из тени лидера команды Леброна Джеймса. Разыгрывающий хочет быть на ведущих ролях в команде.
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