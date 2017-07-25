«Финикс» может предложить Эрика Бледсо и Джоша Джексона за Кайри Ирвинга
По информации журналиста ESPN Брайана Уиндхорста, самое выгодное предложение по обмену разыгрывающего защитника Кайри Ирвинга руководство «Кливленд Кавальерс» может получить от «Финикс Санз».
«Сегодня я разговаривал с некоторыми генеральными менеджерами НБА. Они считают, что самое выгодное предложение по обмену Ирвинга “Кливленду” сделает “Финикс”. Они могут отдать за него Эрика Бледсо и, возможно, Джоша Джексона», — приводит слова Уиндхорста Hoopshype.
Напомним, что Ирвинг попросил руководство «Кливленда» об обмене. Просьба Кайри связана с желанием выйти из тени лидера команды Леброна Джеймса. Разыгрывающий хочет быть на ведущих ролях в команде.
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