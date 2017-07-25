Баскетболист «Голден Стэйт» Грин будет вызван в суд по делу о нападении на человека

По данным СМИ, в июле прошлого года Грин нанес удар игроку в американский футбол Джермейну Эдмондсону после словесной перепалки у бара в городе Ист-Лансинг (штат Мичиган). Этому предшествовал инцидент с участием Грина, Эдмондсона и его девушки.

«Я поручаю своим адвокатам урегулировать эту ситуацию. Я уверен, что она в скором времени разрешится», — сказал баскетболист.

Грин был арестован за избиение Эдмондсона, ему грозил штраф в размере 500 долларов и до трех месяцев тюрьмы. Баскетболист был отпущен под залог в 200 долларов и не появился в суде. Сделка с правосудием позволила переквалифицировать ему статью, которая предполагает отсутствие реального срока.

Претензии в новом иске основаны на предполагаемых актах агрессии против мужчины и женщины.