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25 июля 2017, 12:06 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболист «Голден Стэйт» Грин будет вызван в суд по делу о нападении на человека

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Форварду клуба НБА «Голден Стейт» Дрэймонду Грину грозит гражданский иск по делу о нападении на человека, сообщает ESPN.

По данным СМИ, в июле прошлого года Грин нанес удар игроку в американский футбол Джермейну Эдмондсону после словесной перепалки у бара в городе Ист-Лансинг (штат Мичиган). Этому предшествовал инцидент с участием Грина, Эдмондсона и его девушки.

«Я поручаю своим адвокатам урегулировать эту ситуацию. Я уверен, что она в скором времени разрешится», — сказал баскетболист.

Грин был арестован за избиение Эдмондсона, ему грозил штраф в размере 500 долларов и до трех месяцев тюрьмы. Баскетболист был отпущен под залог в 200 долларов и не появился в суде. Сделка с правосудием позволила переквалифицировать ему статью, которая предполагает отсутствие реального срока.

Претензии в новом иске основаны на предполагаемых актах агрессии против мужчины и женщины.
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