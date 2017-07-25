Баскетболист «Голден Стэйт» Грин будет вызван в суд по делу о нападении на человека
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Форварду клуба НБА «Голден Стейт» Дрэймонду Грину грозит гражданский иск по делу о нападении на человека, сообщает ESPN.
По данным СМИ, в июле прошлого года Грин нанес удар игроку в американский футбол Джермейну Эдмондсону после словесной перепалки у бара в городе
«Я поручаю своим адвокатам урегулировать эту ситуацию. Я уверен, что она в скором времени разрешится», — сказал баскетболист.
Грин был арестован за избиение Эдмондсона, ему грозил штраф в размере 500 долларов и до трех месяцев тюрьмы. Баскетболист был отпущен под залог в 200 долларов и не появился в суде. Сделка с правосудием позволила переквалифицировать ему статью, которая предполагает отсутствие реального срока.
Претензии в новом иске основаны на предполагаемых актах агрессии против мужчины и женщины.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter