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25 июля 2017, 8:51 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Коби Олтмен назначен генеральным менеджером клуба НБА «Кливленд»

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Коби Олтмен занял должность генерального менеджера клуба НБА «Кливленд», сообщается на официальном сайте команды.

Олтмен трудился в клубе на протяжении последних пяти лет, с сентября 2016 года являлся помощником генерального менеджера. Как отмечается, он внес существенный вклад в формирование состава и тренерского штаба команды, которая три последних сезона играла в финале НБА, а в 2016 году завоевала титул.

«Мы очень довольны, что теперь он официально будет заведовать спортивной частью в нашем клубе. У Коби есть знания, опыт и чутье, которые должны позволить ему стать выдающимся генеральным менеджером, — сказал владелец клуба Дэн Гилберт. — (В лице Олтмена) мы увидим способного и увлеченного лидера, который также будет внедрять новые идеи и инновации».

Ранее Олтмен работал со сборными США разных возрастов, являлся помощником тренера команды Колумбийского университета.
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