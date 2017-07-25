Коби Олтмен назначен генеральным менеджером клуба НБА «Кливленд»
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Коби Олтмен занял должность генерального менеджера клуба НБА «Кливленд», сообщается на официальном сайте команды.
Олтмен трудился в клубе на протяжении последних пяти лет, с сентября 2016 года являлся помощником генерального менеджера. Как отмечается, он внес существенный вклад в формирование состава и тренерского штаба команды, которая три последних сезона играла в финале НБА, а в 2016 году завоевала титул.
«Мы очень довольны, что теперь он официально будет заведовать спортивной частью в нашем клубе. У Коби есть знания, опыт и чутье, которые должны позволить ему стать выдающимся генеральным менеджером, — сказал владелец клуба Дэн Гилберт. — (В лице Олтмена) мы увидим способного и увлеченного лидера, который также будет внедрять новые идеи и инновации».
Ранее Олтмен работал со сборными США разных возрастов, являлся помощником тренера команды Колумбийского университета.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter