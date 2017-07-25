AP: Роуз подпишет однолетний контракт с клубом НБА «Кливленд»

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По данным агентства, 28-летний Роуз, который находится в статусе свободного агента, подпишет однолетний контракт с зарплатой $2,1 млн.

Защитник был выбран на драфте 2008 года под первым номером клубом «Чикаго». В сезоне-2010/11 был назван самым ценным игроком лиги. В 2016 году перешел в «Нью-Йорк», в прошлом сезоне набирал в среднем 18 очков и делал 4,4 передачи.