По Газоль подписал новый трехлетний контракт с клубом НБА «Сан-Антонио» на $48 млн

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По данным ESPN, 37-летний баскетболист за три года заработает $48 млн. Ранее Газоль отказался от опции продления контракта с «Сан-Антонио». Отмечается, что он это сделал ради того, чтобы разгрузить платежную ведомость клуба.

Газоль был выбран под третьим номером на драфте 2001 года «Атлантой». Он выступал за «Мемфис», «Чикаго» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал двукратным чемпионом НБА. В «Сан-Антонио» шестикратный участник Матчей всех звезд НБА перешел в 2016 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 12,4 очка, делал 7,8 подбора, 2,3 передачи за игру.