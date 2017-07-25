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25 июля 2017, 8:43 | Баскетбол: НБА | ТАСС

По Газоль подписал новый трехлетний контракт с клубом НБА «Сан-Антонио» на $48 млн

ТАСС, 25 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио» подписал новый трехлетний контракт с испанским центровым По Газолем. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Испанский центровой является двукратным чемпионом НБА шесть раз он принимал участие в Матчах всех звезд. Увеличить
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По данным ESPN, 37-летний баскетболист за три года заработает $48 млн. Ранее Газоль отказался от опции продления контракта с «Сан-Антонио». Отмечается, что он это сделал ради того, чтобы разгрузить платежную ведомость клуба.

Газоль был выбран под третьим номером на драфте 2001 года «Атлантой». Он выступал за «Мемфис», «Чикаго» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого стал двукратным чемпионом НБА. В «Сан-Антонио» шестикратный участник Матчей всех звезд НБА перешел в 2016 году. В прошедшем сезоне он набирал в среднем 12,4 очка, делал 7,8 подбора, 2,3 передачи за игру.
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