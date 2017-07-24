Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30480453/
24 июля 2017, 19:30 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Басс: Не могла понять, как в «Лейкерс» додумались до контрактов Мозгова и Денга

Президент и совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс выразила удивление прошлогодней трансферной политикой клуба, когда большие контракты получили ветераны Луол Денг и Тимофей Мозгов.

Президент и совладелица Лос-Анджелес Лейкерс Джини Басс выразила удивление прошлогодней трансферной политикой клуба когда большие контракты получили ветераны Луол Денг и Тимофей Мозгов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я просто не могла понять, как до этого додумались. Были ли наши философии настолько далёкими друг от друга, что я понимала, что они делают. Или же они просто не могли объяснить», — рассказала Басс Orange County Register, имея в виду прежнее руководство клуба.

В феврале 2017 года «Лейкерс» покинул Митч Купчак, который отвечал в нём за баскетбольные операции с 2000 года. Генеральным менеджером команды стал Мэджик Джонсон.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера