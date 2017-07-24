Басс: Не могла понять, как в «Лейкерс» додумались до контрактов Мозгова и Денга

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«Я просто не могла понять, как до этого додумались. Были ли наши философии настолько далёкими друг от друга, что я понимала, что они делают. Или же они просто не могли объяснить», — рассказала Басс Orange County Register, имея в виду прежнее руководство клуба.

В феврале 2017 года «Лейкерс» покинул Митч Купчак, который отвечал в нём за баскетбольные операции с 2000 года. Генеральным менеджером команды стал Мэджик Джонсон.