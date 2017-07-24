Встреча Деррика Роуза с руководством «Кливленда» состоится 24 июля

Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель The Vertical Эдриан Войнаровски.



Ранее было известно, что игрок готовится встретиться с боссами «Кавальерс». Сообщалось, что «Кливленд» предложил разыгрывающему однолетний контракт с зарплатой $ 2 млн. Роуз может пойти на это, чтобы попытаться завоевать чемпионство. Помимо коллектива из Огайо, на него претендуют «Лейкерс» и «Чикаго».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sources: Derrick Rose, Cleveland Cavaliers meeting today to discuss deal. Story: <a href="https://t.co/opYRoCzOoM">https://t.co/opYRoCzOoM</a></p>— Adrian Wojnarowski (@wojespn) <a href="https://twitter.com/wojespn/status/889455033116479488">24 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>