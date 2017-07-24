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24 июля 2017, 15:08 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Шарлотт» проведут встречу с Дональдом Слоаном

Руководство «Шарлотт Хорнетс» планирует провести переговоры с разыгрывающим защитником Дональдом Слоаном, сообщает ESPN.

Минувший сезон 29-летний баскетболист провёл в китайском «Гуандуне».

Последний раз Слоан выступал в НБА в сезоне-2015/16. Тогда Дональд защищал цвета «Бруклин Нетс», в составе которого отыграл 61 матч. Разыгрывающий проводил на паркете по 21,6 минуты, набирал по 7,0 очка, отдавал по 4,4 передачи, собирал по 2,8 подбора, а также совершал по 0,5 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за игру.
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