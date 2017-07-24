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24 июля 2017, 13:41 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ирвинг считает, что Джеймс рассказал СМИ о его желании сменить клуб

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг считает, что лидер команды Леброн Джеймс раскрыл информацию о его желании сменить клуб.

Об этом сообщил журналист Стивен Эй Смит.

«Согласно моим источникам, Кайри считает Леброна Джеймса виноватым в том, что СМИ узнали о его просьбе об обмене. Ирвинг встречался с руководством “Кавальерс” пару недель назад, но журналисты узнали об этом только недавно. Кайри и его представители уверены, что Леброн раскрыл эту информацию сразу после того, как узнал о планах разыгрывающего. Я не собираюсь обвинять Леброна. Не уверен, что это правда. Я просто знаю, что думает Ирвинг», — цитирует Смита ESPN.
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