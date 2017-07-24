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24 июля 2017, 10:38 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Член Зала славы НБА Джон Кундла умер в возрасте 101 года

Член Зала славы НБА Джон Кундла 23 июля умер в Миннеаполисе в возрасте 101 года, сообщает Star Tribune.

Кундла тренировал «Миннеаполис Лейкерс» с 1947 по 1959 год. За это время ему удалось завоевать пять чемпионских титулов (1949, 1950, 1952, 1953, 1954). С 1951 по 1954 год Джон был главным тренером команды Запада в Матчах звёзд. После завершения карьеры в НБА специалист работал в Миннесотском университете.

В 1995 году Кундла был включён в Зал славы НБА, а в 1996-м — в список лучших 10 тренеров в истории лиги.
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