Леброн Джеймс намерен провести сезон-2017/18 в «Кливленде»
Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не планирует отменять право о запрете на обмен.
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Форвард хочет провести предстоящий сезон в составе своего текущего клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг попросил руководство «Кавальерс» об обмене. 25-летний баскетболист больше не хочет находиться в тени Джеймса.
Леброн сможет стать неограниченно свободным агентом летом 2018 года. Кроме того, у форварда будет возможность продлить контракт с «Кливлендом» на сезон-2018/19 с зарплатой $ 35,6 млн.
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