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24 июля 2017, 9:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Леброн Джеймс намерен провести сезон-2017/18 в «Кливленде»

Лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не планирует отменять право о запрете на обмен.

Лидер Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс не планирует отменять право о запрете на обмен. Увеличить
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Форвард хочет провести предстоящий сезон в составе своего текущего клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг попросил руководство «Кавальерс» об обмене. 25-летний баскетболист больше не хочет находиться в тени Джеймса.

Леброн сможет стать неограниченно свободным агентом летом 2018 года. Кроме того, у форварда будет возможность продлить контракт с «Кливлендом» на сезон-2018/19 с зарплатой $ 35,6 млн.
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ESPN: Ирвинг устал выступать в одном клубе с Джеймсом

ESPN: Ирвинг устал выступать в одном клубе с Джеймсом

Разыгрывающий Кайри Ирвинг попросил руководство «Кливленд Кавальерс» об обмене, так как не хочет играть в одной команде с Леброном Джеймсом. Ирвинг устал быть на вторых ролях и не хочет, чтобы клуб контролировал его судьбу, уверяет ESPN.
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