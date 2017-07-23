ESPN: Ирвинг устал выступать в одном клубе с Джеймсом
Разыгрывающий Кайри Ирвинг попросил руководство «Кливленд Кавальерс» об обмене, так как не хочет играть в одной команде с Леброном Джеймсом. Ирвинг устал быть на вторых ролях и не хочет, чтобы клуб контролировал его судьбу, уверяет ESPN.
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Ирвинг подписал пятилетнее соглашение с «Кавальерс» летом 2014 года, а через 11 дней после этого Джеймс решил вернуться в клуб. Ирвинг оценил три года вместе с Джеймсом, за которые многому научился. Однако разыгрывающий хочет быть главным игроком команды.
По слухам Ирвинг может перейти в «Нью-Йорк Никс», «Сан-Антонио Спёрс», «Майами Хит» или «Миннесоту Тимбервулвз».
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