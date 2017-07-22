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22 июля 2017, 17:53 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Ирвинг хочет играть в одной команде с Батлером и просил обмена до драфта

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг больше не хочет выступать за команду из Огайо и попросил руководство клуба обменять его.

Разыгрывающий защитник Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинг</span> больше не хочет выступать за команду из Огайо и попросил руководство клуба обменять его. Увеличить
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Стало известно, что впервые о переходе в другой клуб Ирвинг просил ещё до драфта. Игрок хотел выступать в одной команде с Джимми Батлером и рассматривал вариант подписания контракта с «Чикаго Буллз», сообщает The Score.

Вместе с тем в межсезонье Батлер покинул команду из Иллинойса и присоединился к «Миннесоте Тимбервулвз». На данный момент Ирвинг предпочитает переход в «Сан-Антонио Спёрс», «Майами Хит», «Нью-Йорк Никс» или как раз в «Миннесоту».
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