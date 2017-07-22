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22 июля 2017, 14:54 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Коби Олтмен займёт пост генерального менеджера «Кливленда»

Новым генеральным менеджером «Кливленд Кавальерс» станет нынешний ассистент генерального менеджера Коби Олтмен.

Об этом сообщает ESPN.

Олтмен и «Кавальерс» вели продолжительные переговоры и в итоге пришли к соглашению. Официально о назначении объявят в ближайшее время. Отмечается, что Олтмен обладает достаточным опытом, так как работал в тесном контакте с прежним генменеджером Дэвидом Гриффином.

Гриффин покинул пост в конце июня. «Кливленд» хотел видеть на вакантной должности бывшего игрока НБА Чонси Биллапса, но его не устроили финансовые условия предложения «Кавальерс».
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