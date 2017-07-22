Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30463506/
22 июля 2017, 14:12 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Джеймс отказался участвовать в решении по обмену Ирвинга

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс отказался участвовать в решении, касающемся дальнейшей судьбы разыгрывающего Кайри Ирвинга, отставив последнее слово за руководством клуба.

Форвард Кливленд <span class=error>Кавальерс</span> <span class=error>Леброн</span> Джеймс отказался участвовать в решении касающемся дальнейшей судьбы разыгрывающего <span class=error>Кайри</span> <span class=error>Ирвинга</span> отставив последнее слово за руководством клуба. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что новость о намерении Ирвинга покинуть «Кливленд» стала неожиданностью как для боссов команды, так и для Джеймса. В беседе с руководством он заявил, что не намерен ввязываться в переговоры, мотивировав это тем, что ему нужно готовиться к следующему сезону.

Ранее Джеймс неоднократно принимал участие в переговорах со свободными агентами, пытаясь склонить их к переходу в «Кавальерс». Кроме того, сообщалось, что форвард давил на руководство клуба во время заключения контрактов с рядом действующих игроков команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера