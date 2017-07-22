Роуз проведёт личную встречу с руководством «Кливленда»

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что 28-летний Роуз должен принять решение о продолжении карьеры уже на следующей неделе.

Ранее «Кливленд» предложил разыгрывающему однолетний контракт с зарплатой $ 2 млн. Роуз может пойти на это, чтобы попытаться завоевать чемпионство. Помимо коллектива из Огайо, на него претендуют «Лейкерс» и «Чикаго».

Минувший сезон Роуз провёл в «Нью-Йорке». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал по 18,0 очка, отдавал по 4,4 передачи и совершал по 3,8 подбора за 32,5 минуты.

21 июля стало известно, что разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство команды обменять его. Сообщается, что он может продолжить карьеру в «Сан-Антонио», «Миннесоте», «Майами» или «Нью-Йорке».