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22 июля 2017, 12:07 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Роуз проведёт личную встречу с руководством «Кливленда»

Разыгрывающий Деррик Роуз, вышедший на рынок свободных агентов в нынешнем межсезонье, проведёт личную встречу с руководством «Кливленд Кавальерс», заинтересованном в услугах игрока.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что 28-летний Роуз должен принять решение о продолжении карьеры уже на следующей неделе.

Ранее «Кливленд» предложил разыгрывающему однолетний контракт с зарплатой $ 2 млн. Роуз может пойти на это, чтобы попытаться завоевать чемпионство. Помимо коллектива из Огайо, на него претендуют «Лейкерс» и «Чикаго».

Минувший сезон Роуз провёл в «Нью-Йорке». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал по 18,0 очка, отдавал по 4,4 передачи и совершал по 3,8 подбора за 32,5 минуты.

21 июля стало известно, что разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг попросил руководство команды обменять его. Сообщается, что он может продолжить карьеру в «Сан-Антонио», «Миннесоте», «Майами» или «Нью-Йорке».
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Партнер Джеймса по клубу НБА «Кливленд» Ирвинг попросил обменять его в другую команду

ТАСС, 22 июля. Американский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг попросил у руководства обменять его в другую команду, так как он не хочет больше играть вместе с форвардом Леброном Джеймсом. Об этом сообщает сайт телеканала ESPN.
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