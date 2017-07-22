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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30462404/
22 июля 2017, 11:22 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Партнер Джеймса по клубу НБА «Кливленд» Ирвинг попросил обменять его в другую команду

ТАСС, 22 июля. Американский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кайри Ирвинг попросил у руководства обменять его в другую команду, так как он не хочет больше играть вместе с форвардом Леброном Джеймсом. Об этом сообщает сайт телеканала ESPN.

На прошлой неделе 25-летний Ирвинг сообщил владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту о своем желании быть обменянным в другой клуб лиги, так как он больше не хочет быть в тени Джеймса, а хочет быть центральной фигурой в команде. Ирвинг выделил несколько предпочтительных вариантов продолжения карьеры, в числе которых были названы «Сан-Антонио», «Нью- Йорк», «Майами» и «Миннесота». Агент баскетболиста Джефф Векслер отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Мы с Кайри встречались с руководством “Кливленда”, где мы обсудили много разных сценариев относительно Кайри и его будущего в команде. Результат этих дискуссий останется между нами и клубом», — заявил Векслер.

Сообщается, что Джеймс, узнав о решении Ирвинга покинуть «Кливленд», был разочарован и обескуражен. Также отмечается, что Ирвинг рассказывал о встрече с руководством нескольким партнерам по команде. Последние недели в американских СМИ появлялась информация о том, что Джеймс покинет «Кливленд» летом 2018 года, по окончании контракта с клубом.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с «Кливлендом» подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал плей-офф и одержала победу в 2016 году. Четыре раза разыгрывающий защитник выбирался доля участия в Матче всех звезд НБА (2013−2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2014 года, став самым ценным игроком турнира.

В прошедшем сезоне «Кливленд» дошел до финала НБА, проиграв лишь два матча «Бостону» в финале Восточной конференции. В решающей серии сезона «Кливленд» уступил «Голден Стэйт» со счетом 1−4. Ирвинг провел 72 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 21,6 очка за игру, делая 5,5 передачи и 3,4 подбора. В плей-офф он сыграл 18 матчей, в среднем набирая 25,9 очка за игру, делая 5,3 передачи и 2,8 подбора.
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