Партнер Джеймса по клубу НБА «Кливленд» Ирвинг попросил обменять его в другую команду

На прошлой неделе 25-летний Ирвинг сообщил владельцу «Кливленда» Дэну Гилберту о своем желании быть обменянным в другой клуб лиги, так как он больше не хочет быть в тени Джеймса, а хочет быть центральной фигурой в команде. Ирвинг выделил несколько предпочтительных вариантов продолжения карьеры, в числе которых были названы «Сан-Антонио», «Нью- Йорк», «Майами» и «Миннесота». Агент баскетболиста Джефф Векслер отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«Мы с Кайри встречались с руководством “Кливленда”, где мы обсудили много разных сценариев относительно Кайри и его будущего в команде. Результат этих дискуссий останется между нами и клубом», — заявил Векслер.

Сообщается, что Джеймс, узнав о решении Ирвинга покинуть «Кливленд», был разочарован и обескуражен. Также отмечается, что Ирвинг рассказывал о встрече с руководством нескольким партнерам по команде. Последние недели в американских СМИ появлялась информация о том, что Джеймс покинет «Кливленд» летом 2018 года, по окончании контракта с клубом.

Ирвинг был выбран «Кливлендом» на драфте 2011 года под общим первым номером и по итогам сезона-2011/12 был назван лучшим новичком года. В 2015 году контракт с «Кливлендом» подписал Джеймс, после чего команда три года подряд выходила в финал плей-офф и одержала победу в 2016 году. Четыре раза разыгрывающий защитник выбирался доля участия в Матче всех звезд НБА (2013−2015, 2017). В составе сборной США он выиграл Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2014 года, став самым ценным игроком турнира.