Источник: Швед отклонил предложение из НБА и подписал контракт с «Химками»

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28-летний защитник вернулся из НБА в 2015 году, подписав соглашение с «Химками». За океаном Швед успел поиграть за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В общей сложности на счету россиянина в регулярных чемпионатах 182 игры, в которых он набирал 7,4 очка, собирал 2 подбора и раздавал 2,5 передачи в среднем.

Что касается выступлений за «Химки», в минувшем сезоне защитник был лидером команды. В Единой лиге ВТБ он сыграл в 31 матче, набирая в среднем 23 очка, совершая 3,3 подбора и 5,2 передачи.