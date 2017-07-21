Источник: Швед отклонил предложение из НБА и подписал контракт с «Химками»
Защитник «Химок» Алексей Швед отказался от предложения вернуться в НБА и подписал с подмосковной командой контракт до 2020 года, сообщает на своей странице в «твиттере» инсайдер Дэвид Пик.
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28-летний защитник вернулся из НБА в 2015 году, подписав соглашение с «Химками». За океаном Швед успел поиграть за «Миннесоту Тимбервулвз», «Филадельфию Сиксерс», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс». В общей сложности на счету россиянина в регулярных чемпионатах 182 игры, в которых он набирал 7,4 очка, собирал 2 подбора и раздавал 2,5 передачи в среднем.
Что касается выступлений за «Химки», в минувшем сезоне защитник был лидером команды. В Единой лиге ВТБ он сыграл в 31 матче, набирая в среднем 23 очка, совершая 3,3 подбора и 5,2 передачи.
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