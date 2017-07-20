Милош Теодосич: Я сделал правильный выбор

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— Мы не говорили много, приводит слова Теодосича «Спортски Журнал». — Обсудили некоторые детали, но ничего важного. Я думаю, что выбрал правильную команду, глядя на то, как играют «Клипперс». Я могу себя в ней найти. Там у меня будет игровое время. Для меня это самое главное.

Напомним, что серб выступал в ЦСКА последние шесть лет. В прошлом сезоне Евролиги он набирал в среднем по 16,8 очка и 6,8 подбора за матч. В 2016 году стал победителем Евролиги.