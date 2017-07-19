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19 июля 2017, 23:04 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Клуб НБА «Бостон» подписал контракт с центровым Ароном Бэйнсом

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Клуб НБА «Бостон Селтикс» подписал контракт с центровым Ароном Бэйнсом, сообщается на официальном сайте команды.

Подробности соглашения с 30-летним австралийцем, который перешел в «Селтикс» на правах свободного агента, не сообщаются.

В минувшем сезоне Бэйнс провел 75 матчей в регулярном сезоне за «Детройт Пистонс», в среднем набирая за матч 4,9 очка и делая 4,4 подбора.
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