Клуб НБА «Бостон» подписал контракт с центровым Ароном Бэйнсом
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Клуб НБА «Бостон Селтикс» подписал контракт с центровым Ароном Бэйнсом, сообщается на официальном сайте команды.
Подробности соглашения с 30-летним австралийцем, который перешел в «Селтикс» на правах свободного агента, не сообщаются.
В минувшем сезоне Бэйнс провел 75 матчей в регулярном сезоне за «Детройт Пистонс», в среднем набирая за матч 4,9 очка и делая 4,4 подбора.
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