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19 июля 2017, 22:12 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Джонс назначен вице-президентом «Финикса»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Трехкратный чемпион НБА Джеймс Джонс назначен вице-президентом по баскетбольным операциям «Финикс Санз», сообщается на официальном сайте клуба.

Джонс в прошедшем сезоне выступал за «Кливленд Кавальерс» и дошел с клубом до финала плей-офф НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз». В качестве игрока Джонс выступал за «Санз» в сезоне-2005/06 и 06/07.

«Финикс» также договорился о новом долгосрочном контракте с генеральным менеджером клубом Райаном Макдона.

В минувшем сезоне НБА «Финикс» в седьмой раз подряд не попал в плей-офф.
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