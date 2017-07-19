Трехкратный чемпион НБА Джеймс Джонс назначен вице-президентом «Финикса»

Джонс в прошедшем сезоне выступал за «Кливленд Кавальерс» и дошел с клубом до финала плей-офф НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз». В качестве игрока Джонс выступал за «Санз» в сезоне-2005/06 и 06/07.

«Финикс» также договорился о новом долгосрочном контракте с генеральным менеджером клубом Райаном Макдона.