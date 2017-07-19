Трехкратный чемпион НБА Джеймс Джонс назначен вице-президентом «Финикса»
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Трехкратный чемпион НБА Джеймс Джонс назначен вице-президентом по баскетбольным операциям «Финикс Санз», сообщается на официальном сайте клуба.
Джонс в прошедшем сезоне выступал за «Кливленд Кавальерс» и дошел с клубом до финала
«Финикс» также договорился о новом долгосрочном контракте с генеральным менеджером клубом Райаном Макдона.
В минувшем сезоне НБА «Финикс» в седьмой раз подряд не попал в
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