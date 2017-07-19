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19 июля 2017, 20:50 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Американский защитник Джамал Кроуфорд подписал контракт с клубом НБА «Миннесота»

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Защитник Джамал Кроуфорд, трижды признававшийся лучшим «шестым» игроком сезона в НБА, заключил контракт с «Миннесотой Тимбервулвс», сообщается на официальном сайте клуба.

Подробности контракта 37-летнего баскетболиста не разглашаются, но СМИ сообщали, что общая сумма соглашения составит 8,9 миллиона долларов.

Ранее Кроуфорд в результате трехстороннего обмена перешел из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Атланту Хокс». Позднее баскетболист и клуб договорились о выкупе контракта.

Кроуфорд, в активе которого 17 сезонов в НБА, в прошлом сезоне принял участие во всех 82 матчах «Клипперс» в «регулярке» и набирал в среднем по 12,3 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора.
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