Американский защитник Джамал Кроуфорд подписал контракт с клубом НБА «Миннесота»

Подробности контракта 37-летнего баскетболиста не разглашаются, но СМИ сообщали, что общая сумма соглашения составит 8,9 миллиона долларов.

Ранее Кроуфорд в результате трехстороннего обмена перешел из «Лос-Анджелес Клипперс» в «Атланту Хокс». Позднее баскетболист и клуб договорились о выкупе контракта.

Кроуфорд, в активе которого 17 сезонов в НБА, в прошлом сезоне принял участие во всех 82 матчах «Клипперс» в «регулярке» и набирал в среднем по 12,3 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора.