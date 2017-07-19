Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30436729/
19 июля 2017, 19:10 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Торонто» не ищет варианты по обмену Валанчюнаса

Президент «Торонто» Масаи Уджири заявил, что клуб не пытается избавиться от центрового Йонаса Валанчюнаса, чтобы освободить место под потолком зарплат.

Руководитель отметил, что в клубе довольны игрой литовского баскетболиста.

— Мы обсуждали с его агентом несколько вариантов развития команды, — цитирует TSN Уджири. — Мы довольны игрой Валанчюнаса и не пытаемся его обменять. Будем честными, было несколько сценариев, когда мы пытались освободить место под потолком зарплат. Но сейчас мы довольны своей командой.

Напомним, что за клуб он играет с 2012 года. В прошлом сезоне литовец провел 80 матчей в регулярном чемпионате НБА, в среднем набирая по 12,0 очка и делая по 9,5 подбора. Ранее сообщалось, что «Рэпторз» предлагали 25-летнего баскетболиста пяти клубам НБА, однако все отказались от обмена.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Пол Пирс подписал контракт с «Бостон Селтикс», чтобы в его составе завершить карьеру

Пол Пирс подписал контракт с «Бостон Селтикс», чтобы в его составе завершить карьеру

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Чемпион НБА и самый ценный игрок финала плей-офф сезона-2007/08 Пол Пирс заключил соглашение с «Бостоном», чтобы в его составе завершить игровую карьеру, сообщается на официальном сайте «Селтикс».
Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось