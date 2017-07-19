Баскетболист «Сан-Антонио» Жинобили сообщил, что останется в команде на сезон-2017/18
МОСКВА, 19 июл —
Р-Спорт. Четырехкратный чемпион НБА атакующий защитник Ману Жинобили в своем микроблоге в Twitter сообщил, что сезон-2017/18 проведет в «Сан-Антонио Сперс», за который играет с 2002 года.
Предстоящий сезон станет для 39-летнего аргентинца 16-м в НБА. За это время Жинобили провел за «Сперс» 992 матча, в среднем набирая за игру 13,6 очка, делая 3,6 подбора и 3,9 передачи. В составе «Сан-Антонио» Жинобили четыре раза становился чемпионом НБА.
«Возвращаюсь в “Сан-Антонио”, чтобы провести еще один сезон», — написал игрок.
Официального объявления о продлении контракта с баскетболистом «Сан-Антонио» пока не сделал.
Ранее журналист ESPN и аналитик Эдриен Войнаровски утверждал, что, согласно его источникам, по окончании следующего сезона в НБА Жинобили завершит карьеру.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter