Баскетболист «Сан-Антонио» Жинобили сообщил, что останется в команде на сезон-2017/18

Предстоящий сезон станет для 39-летнего аргентинца 16-м в НБА. За это время Жинобили провел за «Сперс» 992 матча, в среднем набирая за игру 13,6 очка, делая 3,6 подбора и 3,9 передачи. В составе «Сан-Антонио» Жинобили четыре раза становился чемпионом НБА.

«Возвращаюсь в “Сан-Антонио”, чтобы провести еще один сезон», — написал игрок.

Официального объявления о продлении контракта с баскетболистом «Сан-Антонио» пока не сделал.

Ранее журналист ESPN и аналитик Эдриен Войнаровски утверждал, что, согласно его источникам, по окончании следующего сезона в НБА Жинобили завершит карьеру.

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