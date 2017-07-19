Кармело Энтони сообщил руководству «Нью-Йорка» о желании покинуть клуб
По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, форвард Кармело Энтони уведомил руководство «Нью-Йорк Никс» о желании начать предстоящий сезон в другой команде.
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«Энтони чётко объяснил им свою позицию. Он хочет в “Хьюстон” и не собирается продолжать играть за “Никс”. Президент “Нью-Йорка” Стив Миллс не хочет вступать в публичную войну с Кармело. Переговоры могут затянуться до августа или даже сентября. Боссы “Рокетс” готовы к этому, потому что “Нью-Йорк” просто набивает цену», — сообщил Войнаровски.
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