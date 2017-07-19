Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/30429422/
19 июля 2017, 11:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Кармело Энтони сообщил руководству «Нью-Йорка» о желании покинуть клуб

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, форвард Кармело Энтони уведомил руководство «Нью-Йорк Никс» о желании начать предстоящий сезон в другой команде.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски форвард Кармело Энтони уведомил руководство Нью-Йорк Никс о желании начать предстоящий сезон в другой команде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Энтони чётко объяснил им свою позицию. Он хочет в “Хьюстон” и не собирается продолжать играть за “Никс”. Президент “Нью-Йорка” Стив Миллс не хочет вступать в публичную войну с Кармело. Переговоры могут затянуться до августа или даже сентября. Боссы “Рокетс” готовы к этому, потому что “Нью-Йорк” просто набивает цену», — сообщил Войнаровски.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера