Кармело Энтони сообщил руководству «Нью-Йорка» о желании покинуть клуб

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«Энтони чётко объяснил им свою позицию. Он хочет в “Хьюстон” и не собирается продолжать играть за “Никс”. Президент “Нью-Йорка” Стив Миллс не хочет вступать в публичную войну с Кармело. Переговоры могут затянуться до августа или даже сентября. Боссы “Рокетс” готовы к этому, потому что “Нью-Йорк” просто набивает цену», — сообщил Войнаровски.