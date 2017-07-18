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18 июля 2017, 23:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Газоль и «Сан-Антонио» близки к подписанию нового контракта

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» практически завершило переговоры о заключении нового контракта с испанским центровым Пау Газолем, сообщает Eurohoops.

Ранее баскетболист отказался от опции продления соглашения на 1 год, за который он мог заработать более $ 16 млн. Испанец пошёл на сокращение зарплаты ради подписания контракта более чем на один год, а также для разгрузки платёжной ведомости команды из Техаса, что, возможно, поможет ей подписать соглашение с топ-игроками.

В минувшем регулярном чемпионате на счету центрового 64 матча, в которых он набирал по 12,4 очка и 7,8 подбора в среднем. В плей-офф он сыграл в 16 матчах, набирая в них 7,7 очка и совершая 7,1 подбора в среднем.
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