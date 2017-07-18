Баскетболист Джинобили продолжит выступать за «Сан-Антонио» в следующем сезоне

Джинобили, которому 28 июля исполнится 40 лет, завершает переговоры с «Сан-Антонио» о подписании нового контракта.

Трехкратный участник Матча звезд НБА, олимпийский чемпион Джинобили в прошедшем сезоне НБА в среднем за игру набирал 7,5 очка за игру в регулярном чемпионате и 6,6 балла в плей-офф.

Также «Сан-Антонио» работает над завершением сделки по подписанию нового контракта с испанским центровым По Газолем.