Баскетболист Джинобили продолжит выступать за «Сан-Антонио» в следующем сезоне
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт. Четырехкратный чемпион НБА аргентинский защитник Ману Джинобили продолжит выступать за «Сан-Антонио Сперс» в следующем сезоне, сообщает ESPN.
Джинобили, которому 28 июля исполнится 40 лет, завершает переговоры с «Сан-Антонио» о подписании нового контракта.
Трехкратный участник Матча звезд НБА, олимпийский чемпион Джинобили в прошедшем сезоне НБА в среднем за игру набирал 7,5 очка за игру в регулярном чемпионате и 6,6 балла в
Также «Сан-Антонио» работает над завершением сделки по подписанию нового контракта с испанским центровым По Газолем.
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