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18 июля 2017, 19:59 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Баскетболист Джинобили продолжит выступать за «Сан-Антонио» в следующем сезоне

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Четырехкратный чемпион НБА аргентинский защитник Ману Джинобили продолжит выступать за «Сан-Антонио Сперс» в следующем сезоне, сообщает ESPN.

Джинобили, которому 28 июля исполнится 40 лет, завершает переговоры с «Сан-Антонио» о подписании нового контракта.

Трехкратный участник Матча звезд НБА, олимпийский чемпион Джинобили в прошедшем сезоне НБА в среднем за игру набирал 7,5 очка за игру в регулярном чемпионате и 6,6 балла в плей-офф.

Также «Сан-Антонио» работает над завершением сделки по подписанию нового контракта с испанским центровым По Газолем.
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